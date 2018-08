EPKK: käibelaen aitaks leevendada põua tõttu kahju kannatavate põllumeeste olukorda

Ilmateenistuse vaatlusvõrgu andmetel sadas mais, juunis ja juulis kõige vähem sademeid Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Lääne-, Rapla- ja Järvamaa põhjapoolsetes osades ning Jõgevamaa idapoolses osas. Põuakahjude tõttu võib neis piirkondades jääda isegi kuni 70 protsenti suvivilja saagist saamata. Samuti kimbutab põllumajandustootjaid loomadele vajaliku sööda puudus.

Maaeluminister Tarmo Tamm teatas esmaspäeval, et praegu otsitakse võimalusi leida Maaelu Edendamise Sihtasutusele lisavahendeid. Tamme sõnul oleks üheks võimaluseks suurendada sihtasutuse omakapitali ning kasutada seda käibekapitali laenude väljastamiseks, et aidata põllumehi, kellel sügisel tekib probleeme käibevahenditega. Ideed on toetanud ka Riigikogu Maaelukomisjon.