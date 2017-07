Erametsad vajavad kolm miljonit metsataime praegusest rohkem

Siiski – selleks et metsauuendamiseks taimi piisavas koguses jätkuks, peaks juurde kasvatama kolm miljonit taime.

Valminud analüüs annab ülevaate kultiveerimismaterjali tarnijatest, metsataimetoodangust, kultiveerimismaterjali sisse- ja väljaveost Eestis ning võtab kokku, kui palju metsataimi aastatel 2014–2016 kasutati. Lisaks prognoositakse lähitulevikus vajaminevaid metsataimede koguseid, et anda metsataimekasvatajatele tootmiseks ja turustamiseks suuremat kindlustunnet.

Enim on metsade uuendamiseks kasutatud kuusetaimi, keskmiselt 14 miljonit aastas. Männitaimi on istutatud aastas umbes 12 miljonit. Kõige enam on erametsi uuendatud hariliku kuusega, mille kogus on viimastel aastatel olnud ligikaudu seitse miljonit aastas. Riigimetsa on istutatud peamiselt harilikku mändi – ca 10,5 miljonit, ja harilikku kuuske keskmiselt seitse miljonit aastas.

Metsataimede kasutusvajaduse prognoosimisel selgus, et raiesmike uuendamiseks metsanduse arengukavas ette nähtud mahus on erametsades vaja 11,7 miljonit metsataime aastas, mida on kolm miljonit rohkem, kui mullu erametsade uuendamiseks kasutati. Kõige suuremaks kujuneb lähiaastail vajadus kuusetaimede järele.