Esimene taimekasvatuse instituudis aretatud sort võeti kaitse alla

17. juulil 2017 võttis Euroopa Ühenduse sordiamet kaitse alla esimese Eesti Taimekasvatuse Instituudis (ETKI) aretatud sordi, sojaoa 'Laulema'.

Ühenduse sordikaitse tagab omaniku õigused sordi omanikule ja laieneb kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides üheselt.

Kaitsealuse sordi 'Laulema' omaniku õigused kuuluvad OÜ Bon Soya'le.

Eesti ilmastiku tingimustesse sobiva sojaoa sordi aretasid Maia Raudseping ja Lea Narits Eesti Taimekasvatuse Instituudist ning Enn Kaljo Eesti Sojaliidust.

"Ühenduse sordikaitse taotlus sai esitatud, kuna 'Laulema' on unikaalne sort, esimene sojauba, mis valmib meie kliimatingimustes. Sordi seemet toodetakse ja viiakse läbi tootmiskatseid sobiva kasvatustehnoloogia väljatöötamiseks. Kilemultši katsed ETKIs ja põllumajandustootjate juures on näidanud, et soja kasvatamisel on perspektiivi ka põhjamaades," ütles ETKI asedirektor Pille Ardel.

’Laulema’ on hiline, keskmise saagiga sojauba, mis sobib toidu ja söödatootmise tooraineks. Sorti iseloomustavad kõrge proteiini-, keskmine toorrasva-, kõrge Ω3 rasvhappe ja keskmine Ω6 rasvhappe sisaldus. Eespool nimetatud väärtuslike omaduste tõttu sooviski sordi omanik OÜ Bon Soya taotleda ühenduse sordikaitset.

Eesti ja Euroopa Liidu sordilehte lisati ’Laulema’ 2014. aastal. Sort aretati, registreeriti ja võeti Eestis sordikaitse alla rakendusuuringu „Sojakasvatuse arendamine kõrgeväärtuslike valgutoodete tootmiseks Eestis“ raames.

2016. aastal pärjati sojaoa ’Laulema’ aretamine Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemiaga.

Allikas: ETKI