Esimesena maailmas hakkavad eestlased tootma rapsist taimset liha

Selle kallal töötavad ka teised ettevõtted ja mõni on jõudnud tooteni, mis on kõlblik, aga neil pole olnud majanduslikult teostatavad tehnoloogiad ja protsessid. Avalikkuse pilgu alt eemal on eestlased aastaid arendustööd teinud ja saanud nüüd valmis toote, mis kõlbab liha asendama ja mida on majanduslikult mõttekas toota.