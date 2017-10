Euroopa kliimapoliitika on jõudnud metsa

Oluline märksõna selles protsessis Euroopa Liidu tasemel on LULUCF. See muinasjutulise loitsuna kõlav tähekombinatsioon on lühend ingliskeelsest väljendist, mis kõneleb maakasutuse ja süsinikutasakaalu seostest ning viitab juba alates 2008. aastast Euroopas ettevalmistatavale määrusele, mis peaks seda tasakaalu suurendama.

Juulis arutati Brüsselis Eesti eesistujana välja käidud kliimapoliitika maakasutuse ja metsanduse süsinikuheite arvestusreegleid. ELFi hinnangul võimaldaks need Eestil ja mitmel teisel riigil lähikümnenditel senisest rohkem metsa raiuda ning vähendaks Euroopa võimekust kliimamuutustega võitlemisel.

Eestil on hetkel suur võim edasise metsade kasutamist puudutava kliimapoliitika määramisel.