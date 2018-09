Euroopa Komisjon toetab põua tõttu kannatanud põllumehi loomadele sööda varumisel

Nähakse ette täiendavad paindlikud meetmed, et aidata põllumajandustootjatel loomadele piisavas koguses sööta varuda.

Mõned päevad tagasi esitles komisjon täiendavat meetmepaketti, mille eesmärk on suurendada kariloomade kuivsööda varusid, mis praegu on põua tõttu kannatanud põllumajandustootjate jaoks üks suurimaid murekohti. Nüüdne pakett on täienduseks juba augusti algul teatatud meetmetele.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan märkis sellega seoses järgmist: „Komisjon reageeris kohe, kui ilmnesid esimesed märgid äärmuslikest ilmaoludest, ja jälgib edaspidigi olukorda väga tähelepanelikult. Ma olen ühenduses põua käes kannatanud liikmesriikide ministritega, kuna hindame juba võetud meetmete piisavust. Nüüd võtame lisameetmeid, mis peaksid loodetavasti aitama vähendada Euroopa põllumajandustootjate loomasöödanappust. Mul on hea meel mitme liikmesriigi hiljutise teadaande üle, et nad on valmis oma põllumajandussektorit toetama. Me jätkame ühiselt tööd selle nimel, et nad saaksid kasutada kõiki, eelkõige ühise põllumajanduspoliitika raames pakutavaid võimalusi.“