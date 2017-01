Euroopa Liit on sunnitud hakkama importima orgaanilisi jäätmeid, nagu lehmasõnnikust ja puitu, kui ta ei suuda oma taastuvenergia eesmärke täita, selgub uuringust.

Keskkonnakaitse organisatsioonide Birdlife Europe ja Transport & Environment´i analüüs näitas, et Euroopa säästab hetkel puidujäätmeid, põllumajandusjääke ja sõnnikut sellises mahus, mis katavad vaid 80% prognoositud bioenergia kasutamisest aastal 2030.

Aktivistid ütlesid, et puudujääk tuleks heastada puidu ja toidukultuuride impordiga välismaalt.

Bioenergia on taastuvenergia, mis saadakse organismidest pärinevast orgaanilisest ainest. Uuringu järgi kasutatakse Euroopas puitu peamiselt energiaks ja biokütust transpordiks.

Aastal 2014 moodustas bioenergia 64,1protsenti Euroopa taastuvatest energiaallikatest. Aastaks 2030 ennustatakse see olevat vaid 30 protsenti.

Põhjuseks on see, et jäätmete kättesaadavus energiakasutuseks hakkab langema, sest välja areneb toimiv jäätmekäitlus. Uuringu kohaselt tõusevad nõudlused puidu järele, sest seda kasutatakse mööbli tegemiseks ja ehituseks. Kasvamas on ka paberi ja pakendite tootmine.

Transport & Environment bioenergia ametnik Jori Sihvonen ütles: “Euroopa peaks piirama bioenergia kasutamist ning selle asemel panema rohkem rõhku taastuvate energiaallikate edendamisele nagu päikese-, tuule-, maasoojus- ning hüdroenergia.”

Allikas: Euractive.com