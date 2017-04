Euroopa ühtset põllumajanduspoliitikat hakatakse lihtsustama

Luksemburgis eile toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil avaldas enamus liikmesriike sõnavõttudes toetust Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Soome ja Taani delegatsiooni tutvustatud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamise ettepanekule.

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et ÜPP keerukust on Euroopa Liidu liikmesriikide seas palju kritiseeritud ja kuue riigi initsiatiiv on suunatud sellele, et reegleid lihtsustada ja põllumajandussektorile kergemini mõistetavaks muuta. „Seetõttu võib mõista, miks Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Soome ja Taani delegatsiooni tutvustatud ettepanekud pälvisid niivõrd sooja vastuvõtu,“ märkis Tamm.

Kuigi Euroopa Liidu eri tasanditel on käimas mitmeid protsesse ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamiseks, on valdkondi, kus see töö seisab veel ees. Seades eesmärgiks lihtsustatud, stabiilse ja tõhusa ühise põllumajanduspoliitika, esitasid Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Läti ja Leedu ühisettepanekud ÜPP täiendavaks lihtsustamiseks. Ettepanekud puudutavad tasakaalustatud lähenemist ühisele poliitika kujundamisele, riskipõhisemaid kontrolle ja reeglite kihtide vähendamist. Lisaks on 2021. aastaks vaja lihtsustada alusmäärusi ja teiseseid õigusakte.