Feldtage messi väetiseta null-lämmastiku põld šokeeris eesti põllumehi

Selle asemel et kodus passida, kasutasid Eesti põllumehed hetkelist hingetõmbeaega tarkuste kogumiseks Põhja-Saksamaa suurel näitus-messil Feldtage, kus väljas palju firmasid ja katseid.

Feldtage põllupäeva ja näitust korraldatakse üle aasta, mis on selliste katseid tutvustavate põllunäituste puhul peaaegu ainus võimalus. Tuleb ju ühel aastal planeerida ja talikultuurid rajada, et oleks järgmisel aastal, mida näidata. Külalisi oli 20 000 ringis.

Teiste hulgas käisid Feldtagel Baltic Agro põllumeestest kliendid. Firma korraldas seda reisi juba kuuendat korda.

„Seekord paistis rohkem olevat taimekasvatuse automaatika ja robotiseerimise väljapanekuid, elektroonilisi lahendusi ja keskkonnasuunalisi ettekandeid,” ütles õppereisi korraldaja Margus Ameerikas. Ta lisas, et Saksamaal toimuv on meie jaoks lähipiirkonna üks professionaalsemaid põllunäitusi.

„Tase ja korraldus on alati tipptasemel. Kuigi nad on veidi meist lõuna pool, on sordid ja seemnekasvatusfirmad samad, mis meie turul, tehnoloogiad on sarnased ja paljudel suurematel rahvusvahelistel kontsernidel on meil oma esindajad, kes õppereisi väljapanekutel ja farmide ning katsekeskuste külastamistel tublisti kaasa aitasid – korraldasid külastusi ning tagasid eestikeelse tutvustuse,” kiitis Ameerikas. Nii võis emakeeles kuulda Rapooli, Syngenta, John Deere’i, BASFi, Bayeri, Yara ning Monsanto esitlusi.