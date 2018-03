FIRMAD TEEVAD KATSEID: uued kultuurid ja tehnoloogiad tuleb põllul üle kontrollida

Katse põhineb Eesti, Saksa ja Taani enam levinud talinisu viljelustehnoloogiate võrdlemisel. Kuna Saksamaa ja Taani talved on pehmemad, on seal kasutusel väiksemad külvisenormid kui Eestis. Lisaks kasutatakse nii Taanis kui Saksamaal palju lehekaudset väetamist, et tõsta külmakindlust ning saagikust.