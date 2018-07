FOTO | Alavere külla Harjumaal kerkis Eesti kõrgeim kuivatikompleks

Teraviljakasvatajaid koondav ühistu Alvar MÜ rajas Harjumaal asuvasse Alavere külla 40 meetri kõrguse kuivatikompleksi.

“Meil on hea meel, et kuudepikkune ehitustöö hakkab lõppema. Täname kõiki, kes kuivati valmimisele kaasa aitasid ja soovime seda üheskoos tähistada,” ütles TÜ Alvar MÜ juhatuse liige Jaanus Kalev. “Usun, et uue kompleksi kuivatamisvõimsus ja viljavoo läbilaskevõime on piisav, et kuivatada kõigi klientide ja koostööpartnerite vili.”

Viljakuivati tellijaks on teraviljakasvatajaid koondav ühistu TÜ Alvar MÜ ja tarnijaks ning paigaldajaks Dotnuva Baltic AS.

Uuele kuivatile lüüakse hääled sisse 3. augustil uhke avamispeoga. Avamispidu toimub Alaveres uue kuivatikompleksi juures. Peole on kutsutud kuivati valmimisele kaasa aidanud ettevõtted, koostööpartnerid ja kohalikud põllumehed. Tehtud tööd tuleb üle vaatama ka maaeluminister Tarmo Tamm. Toimub esmakordne kuivati käivitamine ning peolt ei puudu ka maitsev söök-jook, hea muusika ja üllatusesineja.

Uue kuivatikompleksi südameks on Cimbria AMG-38 läbivoolukuivati, mille kogumahutavus on 130 m3 ning põletivõimsust kuni 8100 KW. Erakordselt suure tootlikkusega kuivati suudab kuivatada kuni 90 tonni/tunnis. Kuivati teeb eriliseks see, et ventilaatorid on tolmueraldussüsteemiga ning helisummutitega, et võimalikult vähe kogukonda häirida. Piiratud ala tõttu on objektil kogu ruum maksimaalselt ära kasutatud ja sellest tulenevalt on kuivati kõrguseks peaaegu 40 meetrit.