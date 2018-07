FOTOD | Aiandustalu tõmbenumbriks on hostade kõrval koerad

Allan ja Elisa sõitsid Tallinnast Järvamaale Elise Aeda mitte aiandustalu rikkaliku taimevaliku, vaid pere koerte tõttu.

„No nii on jah, et koerad olid meile tulekul suuremaks tõmbenumbriks. Nad on ju nii armasad,“ kinnitas aianadustalu okaspuude aias tabatud noored. Elisa lisas kõrvalt, et tahtsime ikka vaadata ka taimi ja äkki isegi valime midagi. Põhjus selleks on juba kasvõi seetõttu, et tema aiandustalu nimed on üsna sarnased.

„Meile jäi nii mõndagi siit ilusat aiast silma, kasvõi juba siit okaspuude valikust,“ lausus ta.

Aiandustalu Elise Aed perenaine Reelika Marrandi sõnas, et taimede valik on neil tõesti rikkalik. Ainuüksi hostasid on müügiks üle 150 nimituse, kollektsioonis lausa 200 ringis, lisaks poolsada nimetust päevaliiliaid, üle 40 sordi flokse ning vähemalt 20 ringis astilbesid.

„Meil on siin veel mitmeid vähem tuntud ja lausa tundmatuid taimi. Kõigil juures sildid, et täna aiandit külastavatel inimestel oleks jalutades võimalik nende nimetustega ka iseseisvalt tutvuda,“ selgitas Marrandi.

Külastajate huvi on suur. Esimesed astusid aiast sisse jba enne kümmet. „Kõik on oodatud uudistama. Selleks me pea kõigil avatud talude päevadel ju osalemegi,“ kinnitas Marrandi.

Tänavu osaleb avatud talude päeval 296 talu ja põllumajandustootmist.