FOTOD | Alaveres elab vasikatega lehmakari kesise sööda peal ja varisemisohtlikes hoonetes

Veterinaar- ja toiduametile laekus info selle kohta, et Harjumaal Vahtramäe talus on veised halvas olukorras, oktoobri lõpupäevil.

"Amet reageeris koheselt ning teostas 26. oktoobril kontrollkäigu. Ametnikud tuvastasid, et loomapidamiseks mõeldud hooned on amortiseerunud ja varisemisohtlikud. Loomad olid hooldamata ning vasikate tervis kehv," vahendas nähtut veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvits. Kokku on tema sõnul talus 37 veist.

Kuna loomapidaja peab loomale võimaldama piisavas koguses sööta ja sobiva hoolitsuse ning võimaluse varjumiseks, siis tehti omanikule ettekirjutus.

Elen Kurvitsa teatel kohustati loomaomanikku tagama veistele kohene veterinaarabi. Samuti tuleb tal 10. novembriks korrastada hoone ning tagada veistele piisavalt sööta. Kui omanik seda ei suuda, peab ta loomad võõrandama ehk müüma.

"Kõik tegevused, mis loomaomanik teostab, tuleb kooskõlastada veterinaar- ja toiduameti Harjumaa keskusega. Seega jälgivad ametnikud protsessi pidevalt," kinnitab Kurvits.

Ühtlasi tuletab veterinaar- ja toiduamet tuletab meelde, et igast hädas olevast loomast tuleb teada anda, et kaitsta loomade tervist ja heaolu ohustada võiva inimesepoolse tegevuse või tegevusetuse eest.

Maaleht kirjutas Vahtramäe talu sinistest lehmadest 2009. aastal. Ka siis polnud loomapidamishooned majapidamises kiiduväärses seisukorras, kuid loomad nägid välja rahulolevad ja olid heas toitumises.

Vaata fotosid: