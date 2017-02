Oilseeds grupp pidas oma talvised infopäevad Paides ja Tartus. Lisaks turu ja toodete tutvustamisele pakkusid seal esitatud ettekanded ka muud põnevat.

Nii rääkis Oilseedsi esindaja Teet Liiv sellest, kuidas valida oma põllule mineraalväetisi. Tegemist polnud mitte müügijutuga, vaid ta tuletas põllumeestele meelde mikro- ja makroelementide tegutsemist mullas. Alustada tuleks mulla veerežiimist – kui vett vähe, siis fosfor ja kaalium ei fikseeru mullas ning taim ei saa neid kätte.

Ta rõhutas ka seda, et kui mulla Ph on paigast ära, ei toimi seal mikroelemendid nii nagu vaja ja taim ei saa toitaineid mullast kätte Sama tulemus on ka põhu ebaühtlasel jaotamisel, madalatel temperatuuridel ning nn toitainete antagonismil – üks toitaine võib teise omandamist kas soodustada või takistada ja seda tuleb alati jälgida.

Seemnete teemal rääkis Allan Illak, kes andis ka üldisema ülevate seemneturust laiemalt – sertifitseeritud seemnest, oma tarbeks kasvatatavast seemnest ja OTS-tasust ning n.ö mustast seemnest.

Maaülikooli teadlane Katrin Jõgar tutvustas kuulajatele taimekahjurite värvikat maailma ning herneseemne kasvataja, viljelusvõistluse võitja Mihkel Vainula võrdles rapsi ja herne kasvatamist. Tema eelistus kuulub igal juhul hernele.

Tehnikauudiseid tutvustasid Krone ja Amazone mullaharimistehnika esindaja Jaanus Põldmaa, kelle jutust sai huvitava info, et Amazone on hakanud tegema lisaks muule mullaharimistehnikale ka atrasid ning täiustab nüüd oma mudelit.

Deutz-Fahri traktoritel peatus praeguseks ka Oilseeds Grupiga ühinenud Ergo Viil. Ta teatas, et selle margi traktorid tulevad nüüd uuest, nn Baierimaa tehasest, ning on ka sisult uuenenud.