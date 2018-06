FOTOD | Imavere piimapäeval sai rahvas tasuta piimatoodetest kõhu täis

Mõnikord laatadel tunned end vargapoisina – kui degusteerimiseks pakutud väikese juustutüki näppad, saad pahase pilgu osaliseks. Imavere piimapäeval on just vastupidi.

"Tulge maitske meie lausa ahjusooja toodet," hõikas jutukas noormees Tere ASi telgis, kuigi kakaopudingit, mis lapsepõlvest pärit magustoitu meenutas, vaevalt ahjus küpsetatakse.

"Proovige Kreeka jogurtit," kutsus Farmi Piimatööstuse esindaja, pakkudes ühe purgi kaasagi.

Dipikastmeid, skyri, suvist külma hapupiimasuppi, keefiritarretist ja loomulikult jogurteid pakkusid eelkõige Eesti suured piimakombinaadid. Väikeste farmimeiereide pärsimaa olid juustud, ja neidki oli rikkalikult. Päris uue, praejuustuga oli väljas näiteks Kalamatsi meierei.

Ja oli ka põhjust lahke olla – päeva lõpuks pidi selguma rahva lemmik-piimatoode. Selleks saigi Kalamatsi meierei praejuust, mis oli tõesti maitsev.

See on Imavere piimapäeval ikka nii, et kõhu saab tahes-tahtmata täis, ja seda rahvas ka teab. Tänavu oli külastajaid eriti rohkesti, ju soosis seda lisaks lahketele kostitajatele ka ilus ilm ja meeleolukas kava.

Põllumajandus-kaubanduskoda korraldas piimatoodete sensoorse hindamise toodetele, millele soovitakse saada Tunnustatud Eesti Maitse märki. Selleks hindasid toidukvaliteedi eksperdid pimetestil piimatoodete kvaliteeti, nii talumeiereide kui suurtööstuste oma.