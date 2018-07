FOTOD ja VIDEO | Kanarbiku talus saab veini mekkida ja lehma lüpsta

Tartumaal asuva Kanarbiku talu peremees on täiskarsklane ja kuid ka hinnatud veinimeister. "Sel aastal sain koduveinikonkursil pihlakaveiniga teise koha," rääkis ta. Ta sellel konkursil mitmeid kordi osalenud ja võitnud.

Tänavuseks auhinnaks on võimalus teha Veinivillas 500 pudelitäit veini, millest poole saab ta endale. Seal tehtud veini on võimalik ka ametlikult müüa. Plaan on teha mustsõstraveini.

Võrtsjärve äärest avatud talude päevale tulnud Jevgenia maitses peremehe tehtud veine ja kiitis väga rabarberi oma. "Panin täna ise samuti rabarberiveini käima," märkis naine.

Veinimeister Meelis Kask ütles oma kogemustele tuginedes, et rabarberivein tuleks panna käima enne jaanipäeva.

Kanarbiku talu hoovis seisab täispuhutav kummilehm ja huvilistel on võimalik osaleda lehmalüpsmisvõistlustel, kus parimad saavad auhinnad.