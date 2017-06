FOTOD ja VIDEO: Vaata, kuidas tehakse sulatatud juustu ja Fortet

Valio Võru juustutehases timmiti terve aasta jagu sulajuustu retsepti, enne kui Viola nime kandva tootega tänavu naistepäeval välja tuldi. Sulatatud juustu valmistatakse päris juustust, mis, nagu nimigi ütleb, üles sulatatakse.

„Eesti tarbijad on Viola väga hästi vastu võtnud,“ tunnistas Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov lisades, et peagi on senisele kolmele maitsele lisa oodata. Violat müüvad nad ka Saksamaale, kuna seal on suur Vene kogukond, kes sellist toodet armastab.

Venemaa embargo tõttu ei ole sinna enam võimalik piimatooteid eksportida, kuid Valio müüb idapiiri taha jogurtimoosi. „Müüsime varem Venemaale jogurteid. Nüüd teeb Valio seal jogurteid, mille sisse käivat moosi me neile müüme,“ selgitas Solovjov.

Kreekasse ekspordib ettevõte Eestis valmistatud kreeka jogurtit. Itaaliasse müüakse aga suures koguses itaaliapärast parmesani tüüpi juustu, mis kannab nime Forte.

See juust peab pikalt, terve aasta laos küpsema ja Võru tehases seisavadki maast laeni riiulid täis 33-kiloseid juustukerasid, neid on seal tervelt kuue miljoni euro jagu.

„Nii naljakas, kui see ei tundu, kui tegu on siseturul tuntud tootega, on võimalik seda sinna ka piiri tagant müüa,“ märkis Valio tegevdirektor.