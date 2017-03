Ilusaid helerohelisi ja oranže põllumasinaid tutvustas Oilseeds Jatiina on tehnikapäevadel Märjamaa rahvamajas ja Tõrvandi esinduses. Kokku osales tehnikapäevadel ligi 150 põllumeest.

Tehnikamüüja ning põllumees Jaanus Põldmaa tutvustas Amazone teraviljakülvikut Cirrus ja väetisekülvikut ZA-TS. Tema sõnul on laiemad külvikud praegu 4-6 meetrit, kuid kuna nõudlust on, arendab tehas ka kaheksameetrist.

„Usun et Eesti kui üks põhjapoolsemaid Amazone tehnika kasutajaid saab seda ka katsetada,“ sõnas Põldmaa. Küll märkis ta, et laia külvikuga täismahus külvata alati ei saagi, kuna põllul võib olla poste, kivihunnikud jms.

Pritside juurde minnes ütles Põldmaa, et külvik ja prits peavad omavahel sobima, et saaks kasutada samu tehnoradasid. Lisaks oli juttu väetisekülvikutest. Põldmaa tutvustas ka Krone Comprima seeria reguleeritava kambriga rulloonprese, millel on palju erinevaid võimalusi.

Jatiinaga liitunud Ergo Viili ja tema abiliste jututeemaks olid Deutz-Fahr traktorid ja firma Baierimaale ehitatud uus traktoritehas. Viil selgitas, et Euroopa keskkonnanõuete täitmiseks ja CO2 emissiooni piiramiseks on Deutz-Fahri traktorid varustatud nüüd nii Ad-Blue kui filtritega. Ent hoolimata keskkonnasäästlikkusest hõikasid naljamehed saalist selle peale: „Me sooviks ilma nendeta osta!“

Kõikide osalejate vahel loositi välja tuttuue traktori DEUTZ-FAHR 5105.4 kasutusõigus kuuks ajaks. Kuu aega saab seda keskmise võimsusklassi universaaltraktorit katsetada Kaupo Kutsar Eestimaa Lihaveis OÜ´st.

Mõlemal päeval olid ka sooduspakkumised: leheväetised olid Amazone taimekaitsepritside omanikele 20% odavamad ning anti võimalus fikseerida nii söödanisu, herne kui rapsi hinda tavapärasest soodsamalt.