FOTOD | Jõgevamaal demonstreeriti kaasaegset silotegu

Esmaspäeval vuras Jõgevamaal Sadala Agro põllul kogu siloteoks vajaminev moodne John Deere'i masinavärk.

„Meil pühapäeval teine niide algas. Endal hekseldit pole, ostame teenusena,“ ütles Sadala Agro tootmisjuht Ain Malbe ning lisas, et kogu silo läheb auku.

Hekseldi, muljurniiduki, haagiskoguri, ruloonpressi ja kiletaja toimimist demonstreeris John Deere'i tehnikat müüva Baltic Agro Machinery kollektiiv. Ettevõtte esindajad rääkisid põllutöömasinate ülalpidamisest, näitasid, kuidas need töötavad ning lubasid soovijatel rooligi istuda.

Ettevõte korraldab sarnaseid üritusi kord-paar aastas. „Las demonstreerivad muidugi,“ arvas Malbe nende heinamaal masinapargi näitamisest.

Päeva peakangelane oli John Deere 8600 hekseldi, mille on omale ostnud näiteks Voore farm Lääne-Virumaal. „Masin on ehitatud väga kasutajasõbralikuks, kabiin ja juhtseadmed on mugavad ning igapäevaseid hooldustöid lihtne teostada,” rääkis Voore Farm Teenuste juhatuse liige Henrik Klammer.

„Pisemaid apse on ette tulnud, aga tugi on hea, vajadusel tuleb tehnik või antakse asendusmasin. Kuskil 800 tundi on sellega nüüd töötatud,“ rääkis Klammer.

“Heades tingimustes ei ole harv, kui masina tootlikkuseks on üle 300 tonni tunnis, samal ajal kütusekuluga 0,5-0,6 liitrit tonni kohta,” lausus Klammer. Hekseldi mõõtesüsteem mõõdab söödas sisalduvat kuivainet või niiskust ning reguleerib siis automaatselt hekslipikkust, et kuivaine siloaugus oleks ühtlane. Hekseldit kasutatakse Voore Farmis ka maisisilo jaoks.

Ligi viiekümne kohalviibinu seas oli tehnikahuvilisi nii kaugemalt kui lähemalt Mandri-Eestist.

„Huvi pärast tulin vaatama, et kas on midagi uut. Eks masinad ole ikka sarnased, nagu nad alati on olnud,“ ütles OÜ Österby omanik Margus Kask, kes oli sinnakanti Noarootsist sattunud. „Kodune siloteo masinapark on veel nõukogudeaegne, aga minu mahus ta õigustab ennast.“