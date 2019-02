FOTOD | Kellest saab parim lihaveisekasvataja?

Airi Külvet kasvatab nii simmentali kui aberdiin-anguse tõugu lihaveiseid, tal on nuuma- ja aretuskari. Juhuse tahtel ning huvist kasvatab ta ka Jaapanist pärit wagyu tõugu. Ammlehmi on kokku 32. Ka tema lihaveistele on rajatud uus laut – lihtne, kuid täidab oma ülesande.

Pea kõik maad on renditud, sest piirkonnas on palju viljakasvatajaid. Külveti kari hooldab Pedja looduskaitseala ning vähemväärtuslikku maad.

Veiseid realiseerib Külvet peamiselt Liivimaa Lihaveise kaudu 17-19 kuuselt, ta on ka ühistu juhatuse liige.

Sama muster nagu kahes piimakarjas, tuli välja ka lihaveisekasvatajate juures: kolmas parima lihaveisekasvataja kandidaat on Andres Vaan Topi Mõis OÜ-st. Mõni aasta tagasi võitis tiitli tema isa Aldo Vaan.

Andres Vaan Foto: Lii Sammler





Topi Mõisa kasutada on 900 hektarit maad, millelt varutakse sööta ja kasvatatakse ka vilja. 200 hektarit on looduslikku rohumaad Kasari jõe luhtadel. See sobib eriti hästi mahetootmiseks.

Peamine tõug on limusiin, kuid üks kari on ka heleda akviteeni tõugu lihaveiseid. Kokku on ammesid 142. Neid teenindab viis puhtatõulist pulli.

Vaanid on lihaveistele ehitanud mitu suurt uut lauta. Esimesed olid puhtalt külmlaudad, söödakäiguga väljas. Uusim laut sarnaneb lüpsifarmi omale - loomad elavad korralikus katusealuses hoones kahel pool söödakäiku, on avatud katusehari ning kardinad. Sinna lähevad loomad pärast võõrutamist, 7-8kuustena.

Andres Vaani erihuvi on geneetika. Nimelt on osa lihaveised geneetiliselt nudid ja selles küsimuses tahaks ta rohkem selgust saada. Vastuolu seisneb selles, et kuigi ohutuse kaalutlusel eelistatakse nudisid loomi, on sarvilised Vaani kogemustel lihakamad.