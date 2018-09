FOTOD | Kes neist tublidest põllumeestest sobib parimaks taimekasvatajaks?

Kartulikasvataja Gustav Põldmaa: parimad pudrukartulid on ’Afro’ ja ’Lilli’

Gustav Põldmaa on kartulikasvataja ning tegutseb Virumaal. Tal on kartuli all 60 hektarit ja erinevaid sorte on kümmekond. Sordid algavad varastest ja lähevad välja pika kasvuajaga muredate kollaste kartuliteni. Ta on firmade Solana ja Europlant esindaja Eestis. Samuti on ta TÜ Talukartul liige.

Põldmaa selgitab, et kartuleid klassifitseeritakse mureduse järgi. A-klass on puhas salatikartul, B sobib nii salatiks kui keetmiseks ning C on puhas pudrukartul. Lisaks on vaheklassid AB ja BC.

Parimad pudrukartulid on tema kollektsioonis ’Afro’ ja ’Lilli’.

Kartulikasvatusega alustas Põldmaa pea 30 aastat tagasi, kui hakkas talu pidama. „Siis oli kõva andmine,” meelutab ta. „Lehmad, mets, kartulid, vili...” Tagasi oleks võinud saada ühistatud vara eest neli hobust, muud midagi. Kõik tuli osta.

Maad oli toona kümme hektarit. Julgust kartuliga tegelda andis agronoomi elukutse, sest nõukogude ajal oli ta Simuna katsemajandis kartulikasvatuse agronoom. Teadlastega teeb ta koostööd nüüdki, tema põldudel on taimekasvatuse instituudi kartulikatsed.

Lisaks kasvatab Põldmaa teravilja ja rapsi. Talirapsi oli mullu 240 ha ja tänavu tuleb rohkem. Kartulikasvatus on hea mullakorrastaja ning enamasti on üks põld kartuli all korra seitsme aasta jooksul. Koos vennaga majandavad nad 1400 hektaril.

Gustav Põldmaa Lii Sammler

Seemnetootja Ott Läänemets: kasum tuleb sealt valdkonnast, mida hästi oskad

Ott Läänemets on teravilja- ning seemnetootja, samuti seemnete edasimüüja.