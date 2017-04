Tänane messipäeva hommik algas Tartus tiheda lumesajuga ning maa ning messimasinad olid lumekatte all. Keskpäevaks sulas lumi ära ning ilm kostitas vihmahoogudega.

„Et maamessil lund oleks sadanud, seda küll varasemast ei mäleta, vihma küll, aga et lund, seda küll mitte,“ kinnitas Arvi Tammel, kes põllumasinaid müüva AS A. Tammel omanikuna on kõigil 25 maamessil käinud.