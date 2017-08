FOTOD | MES otsib parimat taimekasvatajat

Maaelu Edendamise Sihtasutus valib ka tänavu parima taimekasvataja, kes seekord selgub kuue kandidaadi seast. Kandidaatidega tutvuti neljapäeval ja reedel.

Parima taimekasvataja aunimetus antakse inimesele, kes on saavutanud häid tulemusi taimekasvatuses.

Tänavused kandidaadid on Madis Ajaots (esitaja ETKI), Ülo Tagel (esitaja EPKK), Eva Tuusis (esitaja ETKL), Mihkel Vainula (esitaja MTÜ Viljeluspäevad), Kaido Kirst (esitaja MTÜ Viljeluspäevad) ja Andres Saun (esitaja Eesti Seemneliit).

Madis Ajaots, Rannu Seeme OÜ juhataja, on teada-tuntud põllumees ja PÜ Kevili liige. Tema enam kui 2000 hektaril põldudel valitseb kord, põllud on puhtad ja saagikad. Ajaots on jõudnud ka juba koristada ligi 40% talivilja - talirüpsi ja varasema talinisu 'Ramiro'. Ka talivilja külviga on ta alustanud. Ajaots teeb koostööd teadusasutustega - EMÜ ja ETKI-ga. Huvitav oli sojakatse koostöös Kevili ja ETKI-ga, kus sojat kasvatati kilemultši tehnoloogiaga. Proovitud on teha ka sojatooteid, näiteks sojapiima.

Ülo Tagel Vardja Masinaühistust on kogenud põllumees, kes teab täpselt, mida ta teeb, ja mõtleb tasakaalukalt iga liigutuse läbi. Ettevõttes käib korraga kombainimine ning taliviljakülv. Põllud on ilusad, saagiprognoosid head ning põllu ääred ja tootmishooned samuti hästi korras.

Eva ja Taivo Tuusis Sänna Põllumees OÜ-st on saanud tänavu tunnustust juba taluliidult, kes valis nende ettevõtte aasta parimaks tootmistaluks. Majandatakse 1040 ha maad, olemas on kaasaegne põllutehnika. Talioder on juba koristatud ning andis saagiks 9 tonni ringis hektarilt. Praegu käib talinisu koristus. Talivilja veel külvatud pole, sest vaja on maad tänavuse vilja alt kätte saada ja ette valmistada.

Mihkel Vainula, kelle juhtida on Kablis tegutsev OÜ Helgi ja Pojad, on hernekasvatusspetsialist. Lisaks sellele kasvatab ta nisu, rukist, talirüpsi jms. Vainula on pigem suvikultuuride pooldaja, kuna tema ettevõte asub mere ääres, kus ei saja piisavalt lund, et taliviljad talve üle elaksid.

Ringsõit jätkub Saaremaal, kus vaadatakse Andres Sauna seemnekasvatust Saare Seeme OÜ ning tuntud-tunnustatud Saaremaa viljakasvataja ning viljelusvõistluse mitmekordse võitja Kaido Kirstu Nuudi talu.

Selle aasta žüriis osalevad Lemmi Oro – MES nõukogu, Raul Rosenberg - MES, Tiiu Annuk – MTÜ Viljeluspäevad, Aret Vooremäe - EMÜ, Roomet Sõrmus - EPKK, Mati Koppel – ETKI, Helena Vaher – Maaeluministeerium.

Varasemad võitjad on olnud Voore Farmi taimekasvatusjuht Margus Lepp, seemnekasvataja Erki Oidermaa ja talunik Ivo Eenpalu.