FOTOD | Miski ei sobi mahepiima tootmiseks paremini kui robotlüps

Pärnumaal tegutsev Mätiku talu avas uue, maheda robotlauda. Robotlautu on Eestis juba paarsada, mahepiimatootjatest aga on teada vaid Lõunapiim OÜ oma.

Lõunapiima noorperemees oli ka avamispeol platsis ning julgustas Pikkmetsa peret, et saab küll robotlaudas mahedat piima toota. Tegelikult sobibki see lüpsitehnoloogia kõige paremini, kuna lehm läheb robotisse lüpsile vabatahtlikult endale sobival ajal ning stressivabalt.

Õnnitlejate hulgas olid teisegi suure mahetalu, Pajumäe talu peremehed. Võibolla kerkib kolmas maherobotlaut just sinna.

„Oleme sellest nii kaua unistanud!” ohkas Mätiku talu peaperenaine Helga Pikkmets. Plaane peeti tõepoolest enam kui viie aasta eest. Projekt sai valmis ning PRIA andis oma jah-sõna juba aastal 2015. Aga kõik ju teavad, mis siis piima hind oli. Nii jäi lauda ehitamise plaan katki. Kopp löödi maasse mullu oktoobris.

Laudas on 150 lehmakohta ja ruumi sama suurele noorkarjale. Lehmi hakkab lüpsma kaks DeLavali robotit. Lauda ümber on karjamaad, kuhu lehmad jalutama saavad minna. See pole robotlautade puhul just lihtsaim lahendus, ent mahetootjatele on karjatamine kohustuslik.

Investeeringu kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot. Rahastada aitasid PRIA, kes andis maksimumtoetuse, Luminori pank ja Maaelu Edendamise Sihtasutus.