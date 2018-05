FOTOD | Mullikatel algas uues Vao noorloomalaudas mõnus elu

Kokku on viimase kuue aasta jooksul investeeritud kolme farmi enam kui kümme miljonit eurot, millest umbes pool on läinud loomakasvatusse ja teine pool taimekasvatusse.

OÜ Vao Agro kuulub Austria päritolu Heinzeli pereettevõttele Emacs Agro GmbH ja on üks kolmest Eestis asuvast farmist. Vao Agrol on kokku pea 1300 looma, millest umbes 590 moodustavad piimakarja ja ülejäänud on noorloomad. Teised kaks Emacs Agro GmbH omanduses olevad Eesti farmid on enam kui 260-pealist piimakarja omav OÜ Diner ja taimekasvatusega tegelev OÜ Karu Agro.