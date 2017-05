FOTOD: Ohutuks taimekaitseks on vaja head pritsi

Kolmapäeval näidati Jõgeva lähedal Kuristal John Deere'i taimekaitsepritse. Väljas oli viis mudelit – kolm järelveetavat ning kaks iseliikuvat pritsi.

Iga pritsi juures anti põhjalik selgitus, mis on selle võimalused ja head omadused.

Nagu selgitas Baltic Agro Machinery haakeseadmete tootejuht Kristjan Ruusamäe, on pritsi juures palju olulisi asju.

Olulisimad on muidugi paagi suurus ja poomi laius. Suurimad paagid on 5-6 tonnised ning maksimaalne poomi laius, mida siinmail kasutatakse, 36 meetrit. Enimostetud on Eestis 24 meetrise poomiga variant.

Et tootlikkust veelgi suurendada, on järjest täiustatud paagi täitmise kiirust. Varasema keskmise 20 minuti asemel saavad uusimate pritside paagid täis umbes viie minutiga.

Reguleeritav rattavahe laius võimaldab pritsi kohandada erinevate tehnoradadega või lihtsalt vältida tallamist.

Pritsipäeva naelaks oli John Deere'i uusim prits R4050i. Tegemist on demomasinaga, mis teeb demosid üle kogu Euroopa. Ruusamäe teada alustas prits oma teekonda Hollandist, on läbi käinud Lõuna-Euroopa, Saksamaa, Poola, Leedu ja Läti ning demotuur jätkub veel paar nädalat.

Selle pritsi paagi maht on viis tonni, täitmiskiirus neli minutit ning terasest poomi asemel on karbonpoom. See on väga palju kergem, samas aga tugevam materjal.

Palju oli juttu ka pihustitest – näidati ja selgitati, milline tilga suurus mis töö ning ilmastiku jaoks parim on.

„Pihustid tuleks kindlasti enne hooaja algust nn „veeprooviga“ üle kontrollida,“ selgitas Ruusamäe, lisades, et kasuks tuleks ka pihustite sagedasem vahetamine.