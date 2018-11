FOTOD | Õpetaja Laur ja Kalevipoeg leidsid omaniku

November on põllumeestele aasta kokkuvõtmise aeg – saagid on selged ja salves ning talivili maha külvatud. Seetõttu on sajanditevanune tava selles kuus ka lõikuspidusid pidada. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pidutses Laitse graniitvillas.

Tavakohaselt tuuakse EPKK lõikuspeol esile ja tänatakse parimaid maaeluga seotud tegelasi.

Nii võeti lõikuspeol koja auliikmeks kauaaegne hea partner, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juht Raul Rosenberg. Tuntud viljakasvatajat ja ühistegelast Jaak Läänemetsa tunnustati aumärgiga.

Tavakohaselt tänati aasta parimat taimekasvatajat. Tänavu valiti selleks Raivo Sell, kes sai selle kinnituseks Tauno Kangro pronkskuju „Kalevipoeg viljavihuga”.

Parimaks maamajandusega seotud erialade õpetajaks tunnistati Luua metsakooli õpetaja Tõnu Reinsalu. Seda tunnustust kinnitab Tauno Kangro tehtud õpetaja Lauri kuju, mis laureaadile üle anti.

Kui tänamine lõpetatud, lõikasid leivaliidu president Uno Kaldmäe, EPKK nõukogu esimees Olav Kreen ja maaeluminister Tarmo Tamm lahti tänavuse uudseleiva.

Vaata fotodelt, kes tuntud maaelu tegelastest veel lõikuspidu pidasid: