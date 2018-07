FOTOD | Pajumäe mahetalu avab uue meierei

Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg uues meiereis. Foto: Anni Õnneleid

„Meie eesmärk on pakkuda veelgi kvaliteetsemat toitu meie tarbijatele ning selleks et püsida turul ja olla tarbijatele meele järgi, tuleb pidevalt ajaga kaasas käia ning tegeleda tootearendusega. See oli peamine põhjus, miks otsustasime vana meierei asemel ehitada uue," ütles Pajumäe noorperemees Viljar Veidenberg.