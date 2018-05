FOTOD | Raplamaa laudas puhkenud tulekahju võttis kurva pöörde

Raplamaa asuvas laudas puhkes täna hommikul tulekahju, milles hukkus ligi 40 vasikat.

Laupäeva hommikul kell 8.15 teatati häirekeskusele suurfarmi tulekahjust Raplamaal Ingliste külas.

Esmase info kohaselt oli päästjatele teada, et hoones on loomad ning ohus on sadakond noorlooma.

Päästjate saabudes põles hoone üks ruum lahtise leegiga. Põlengu avastanud töötajad alustasid koheselt ka ise kustutamiga ning appi saabunud päästjate abiga hoiti ära tule levik teistele kompleksi hoonetele.

Põlengus hävis ruum, millest tulekahju sai alguse. Sama hoone ühes osas oli 35 väikest vasikat, neid päästa ei õnnestunud. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse rikkest külmkapis.

Laut kuulub OÜle Pae Farmerid. Ettevõtte juhatuse liige Ülo Flaur ütles Maalehele, et juhtunu on masendav ja kurb. “Külmkapp läks põlema nagu oleks plahvatanud,” sõnas ta. Tekkinud kuumus oli nii kõrge ja plastik põles nii ägedalt, et kahjustada said isegi hoone konstruktsioonid.

Tema selgitusel viibivad laudas pidevalt inimesed ja üks töötaja oli ise juures, kui kapp põlema lahvatas. Laudas oli veel loomi ning need õnnestus päästa.

“Nüüd on tükk tegemist, et põlengus kannatada saanud osa saaks taastatud. Mitmed agregaadid tuleb asendada, sest poegimine käib ju edasi, isegi on hea, et on suvi ja tööd veidi lihtsam ümber korraldada,” rääkis Flaur.