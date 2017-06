FOTOD: Saaremaal valitakse saare kauneimat lehma

Paarkümmend aastat tagasi organiseerisid kolm kanget Saare naist - Kati Nõu, Maiva Vahe ja Anne Zeemann - esimese Saarte Vissi võistluse. Tänavu peetakse võistlust juba 23. korda.

Osalejateks on registreeritud rekordarv veiseid, kokku 54 ning tundub, et kõik Saaremaa suuremad veisekasvatajad on täna oma ilusamate lehmadega Upal Kuressaare Ametikooli juures. Valitakse 2017 aasta saarte parim eesti punase tõu, eesti holsteini tõu ja maakarja viss.

Varem on suurima osalejate arvuga võistlused olnud 2011. ja 2013. aastal, mil osalejaid oli 49. Ülejäänud Eestist eristub Saaremaa sellega, et mujal on rohkem esindatud holsteini tõug, saarel aga punane. Lisaks elab Saaremaal umbes 20% eesti maakarja tõuloomadest ehk veidi üle saja lehma, millega ollakse maakondade arvestuses esimesel kohal.

"See on nagu vanade tuttavate ja sõprade kokkutulek," kommenteeris vissivõistlust vaatama sõitnud Maalehe ajakirjanik Lii Sammler.

Enne võistlust vaatavad omanikud lehmad üle, neilt pestakse reisitolm maha ja poleeritakse läikima.

Ilusaima eesti maakarja tõugu vissi konkursil osalevad Mereranna PÜ, talupidaja Jaan Kiider ja talupidaja Liia Sooääre kokku kümne lehmaga. Loomi hindab Soome kohtunik Kalle Saastamoinen.

Eesti holsteini tõugu vissi konkursil osalevad Mereranna PÜ, Kõljala POÜ, Rauni POÜ kokku 17 lehmaga. Loomi hindab kohtunik Andres Leesmäe.

Eesti punase tõugu vissi konkursil osalevad Mereranna PÜ, Kõljala POÜ, Karla PÜ, Salme POÜ, Rauni POÜ, talupidaja Jaan Kiider, Salme POÜ, Ranna Agro ja Hekva OÜ kokku 27 loomaga. Lisaks on veel kaks osalejat Hiiumaalt. Veiseid hindab kohtunik Rein Hallik.