FOTOD | Saarlased saavad nädalakese varem põllule

Saaremaal on tänavu kolm võistuviljelejat ja nende põllud on, võrreldes mandri omadega, küpsemisjärgus nädala jagu ees.

Oma iga-aastast tava jätkab Kaido Kirst, kes tänavu teeb huvitavat eksperimenti, võisteldes kahe nisuga – soodsatel aastatel oma headust kinnitanud talinisuga 'Skagen' ja Eestis suhteliselt uue suvinisu sordiga 'Hamlet'. Mõlemad on Taani sordid ja ostetud Baltic Agro vahendusel.

'Skagen' on tänavu kõikidel kobe, sama käib ka Kirstu põllu kohta: pea on pikk ja tuumakas ja juba kergelt rohekaskollane. Kuna kasutatud on ka kasvuregulaatorit, siis kõrs liiga pikk ei ole ning ka lamandunud kohti ei näe.

Kaido Kirstu naabrimees ja sõber Eugen Koit võistleb tritikuga. Mullu oli tal väga võimas tritikupõld, aga kuna ühtki teist tritikut polnud, siis võistlusele ei pääsenud. Tänavu on tritikupõld ka mandril, millega mõõtu võtta.

Taas on stardijoonel ka Tõnu Post, kelle rukis ja taliraps annavad suuri lootusi.

„Aga mooni rapsi seest täielikult kätte ei saanud,“ sõnab Post, lisades, et eks temagi mooni-rapsi põlde ole innukad turistid imetlemas ja sellega koos tallamas käinud. Võistluspõllul on moon siiski pigem servades, põllus kasvab ikka õige vili. Jämedad varred ja rammusad kõdrad lubavad loota head tulemust.