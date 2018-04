FOTOD | Tõuloomakasvatajate ühistu 25: Eesti edukaima põllumajandusühistu lugu

Oluline on ka lihaveisesektori areng. Tänaseks on ligaveiseid üle 80 000 ning kasvutendents on jätkuv. Tõuge on 17. Lihaveisekasvatusest on saanud arvestatav põllumajandusvaldkond, seda enam et looduslikud eeldused lihaveiste kasvatamiseks on soodsad.

ETKÜ pideva arengu tunnistajaks on ka see, et ühistu algusaastatel aitasid teiste riikide aretusorganisatsioonid meid oma teadmiste ja nõuga. Nüüd on ETKÜ liikunud abisaaja rollist abiandjaks – koostöös välisministeeriumiga oleme läbi arenguabi projekti viimastel aastatel nõustanud Gruusia piimakarjakasvatajaid aretuse, söötmise ja sügavkülmutatud veisesperma tootmisel.

Vaata fotosid tõuloomakasvatajate ühistu juubelilt, mida tähistati möödunud neljapäeval: