FOTOD | Trigoni Kaiu farm sai 3,5 miljoni euro eest mitu lauta juurde

Kui lint oli lauda ukse ees läbi lõigatud, said huvilised uudistada uut lehmalauta 500 lüpsilehmale. Lisaks valmis Kaius laut 250 vasikale, pikendati poegimislauta ja ehitati uus söödahoidla, silohoidla ja kaks vedelsõnnikumahutit.

„Me laienesime päris oluliselt ja investeeringusumma oli 3,5 miljonit eurot,“ teatas Trigon Dairy Farming Estonia tegevjuht Margus Muld, kes kureerib lisaks Kaiu farmile ka piimafarme Väätsal ja Kärlas.

„Kaius on praegu 680 lüpsilehma, me ei planeeri kuskilt loomi juurde osta, vaid paneme ise oma mullikatega selle lauda loomi täis, nii et tulevikus saab Kaius olema 1100-1200 lüpsilehma,“ rääkis Muld, tutvustades Kaiu LT OÜ tegemisi.

Sõnavõtuga Eesti põllumajanduse tulevikust esines Trigon Agri nõukogu esimees Joakim Helenius, samuti maaeluminister Tarmo Tamm. Lauda avamisel oli kohal ka Trigon Agri suuromanik Peter Ingman.

Kaiu LT on kuulunud viimastel aastatel Eesti piimakarja absoluutsesse eliiti lehma kohta piimatoodangult. Toodang lehma kohta on aasta-aastalt suurenenud, Kaiu farmi 680 lehma lüpsavad üle 12 000 kg piima aastas. See on ka üks põhjusi, miks uude äsja avatud 500 kohalisse lauta soovitakse karja täiendust saada just oma noorkarjast.