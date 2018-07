FOTOD | Uudishimu ajas uudistama teise talupere tegemisi

Konkurendid Põltsamaalt sõitsid Järvamaale uudistama Põllemaa–Saare talumajapidamist, sest vaid avatud talude päeval on paslik selliselt vaatama tulla.

"Võtsime nõuks sõita uudistama siinset piimalehmi pidavat talu. Meil endil ka talu, küll väiksemat sorti kui see siin, kuid nii ongi hea võimalikule arengule pilk peale heita," kõneles külastajana Põllemaa-Saare talus ringi vaatav Anu.

Lisas, et silma torkab talumajapidamise korrashoid ja seegi, et siin toimetab kolm põlvkonda koos. „Meilgi kaasas tütar Margit,“ sõnas kaasa Mait.

Ka Türi linnast Põllemaa-Saarele perega päeva veetma sõitnud Priit tunnistas, et ainult avatud talude päev ongi paslik selliseks uudishimust tingitud küllatulekuks.

„Mul endal ka väike maamajapidamise kogemus. Nii on hea siingi ringi vaadata,“ kinnitas ta.

Seda enam, et täna on pererahvas vaid külaliste päralt ja pakutakse veel süüagi. Põllemaa-Saare talu perenaine Anne Nurk kinnitas, et nii just täpselt ongi. „Tore päev, kui näed, kuidas tulijad naudivad meie elu,“ lausus ta.

Lastele on muidugi tõmbenumbriteks talupere loomad, kelledest küülikud on selleks päevaks toodud lausa registreerimislaua juurde õuele. Ka hobused said puhtaks kammitud ning julgemad võivad nendega ratsutadagi.

„Kella 16st näitame, kuidas lehmalüps käib ja tead, mis ma juba eelmisel aastal avastasin - mehed on ühed agaramad, kes tahavad lehma nisa katsuda,“ ütles ta naerdes.