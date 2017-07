FOTOD | Uue-Hendriku talus võis näha paabulindu ja süüa pardimunast pannkooke

Hiiumaa ainsa lindla, Uue-Hendriku talu, peremees Tiit Männamaa ei oska peast öelda, palju tal neid tiivulisi hoolealuseid on. "Seda peab paberitest järele vaatama, aga umbes 700 ringis võiks neid olla," rääkis ta avatud talude päeval huvilistele oma linde tutvustades. Erinevaid linnutõuge on tal paarikümne ringis.

Tiit Männamaa lindlas võib näha nii erinevai kanatõuge, hanesid, parte, vutte, tuvisid kui ka faasaneid ja paabulinde.

Kanapidamine sai aga alguse hoopis küülikutest, keda mees emakoju Suurepsi külla kolides kasvatama hakkas. "Küülikud ajasid kogu aeg toitu puuridest välja, tõin kanad, kes terad puuride alt ära nokiksid, alguses kaks, siis kakskümmend ja nii see läks."

Munade turustamisega peremehe sõnul probleeme pole, neid tahavad pea kõik toitlustustettevõtted Hiiumaal ja ka kohalikus Selveris on need müügil. "Puudugi jääb," tunnistas linduega aasta ringi üksi tegelev Männamaa. Seda oli ka näha, sest viimased pardimunad said juba südapäevaks otsa ja kanamunadki olid otsakorral.

Avatud talude päeval oli peremehele appi tulnud inimesi ka mandrilt, kes pakkusid kodukohvikus kohalikust toorainest tehtud imemaitsvat kukesuppi ja pardimunadest tehtud pannkooke.

Talu erinevate lindudega võib tutvuda ka Facebooki-lehel.