FOTOD | Viljandimaal hakatakse sõnnikust ja silost autokütust tootma

„Eesti biometaani tootmise potentsiaal on 380-450 mln Nm3 aastas, ehk tooraine ja olemasolevate tehnoloogiatega on võimalik asendada kogu Eestis tarbitav fossiilne imporditud vene päritolu torumaagaas kodumaise taastuvkütusega ehk biometaaniga,“ kirjeldas Ahto Oja sektori võimalikku perspektiivi.

Biometaanijaama ehitus läks maksma üle 6,3 miljoni euro, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetas projekti siseriiklikust keskkonnaprogrammist enam kui 2,6 miljoni euroga.

KIKi juhataja Veiko Kaufmanni sõnul on Siimani biometaanijaama avamine märkimisväärne, kuna see selle toodang on kodumaine ning demonstreerib lahendust, mis toimib mitte kuskil mujal, mingites teistes tingimustes, vaid just siin kohapeal.

„Jaama avamine suurendab Eesti energeetilist sõltumatust, kuid vähem tähtsam pole ka keskkonnasõbralik aspekt, sest biometaan on palju keskkonnasõbralikum kui importkütused. Samuti on Siimanis rohegaasi tootmisel võimalik ära kasutada läga näol ressurssi, mis muidu läheks kaotsi ja reostaks kasvuhoone gaasina keskkonda.“