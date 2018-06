FOTOD | Vissi tiitlid võitsid Jasmiin ja Mehu

Täna Ülenurmel põllumajandusmuuseumis peetud Eesti kaunimate lehmade näitus-konkursil Viss 2018 pälvis eesti holsteini tõugu lehmadest tiitli Mehu Adavere Agrost ja eesti punast tõugu lehmadest Jasmiin Kõpu PM OÜst.

Võistluse üheks suurimaks üllatuseks oli see, et kui tavaliselt on varasematel aastatel koore riisunud Tartu Agro lehmad, siis sedapuhku ei läinud neile kumbagi peavõitu.

Ajalooline oli tänane päev seevastu Adavere Agrole, kuhu läks Vissi tiitel üleüldse esimest korda. Võistlus ise oli täna järjekorras 29. Neile võidu toonud Mehu on 3,5 aastane kaks korda poeginud noor lehm.

„See oli meie päev!” säras rõõmust Adavere Agro loomakasvatusjuht Elve Žukovitš. „See oli nii ülev. Olen 40 aastat Adaveres sel alal töötanud ja tundub, nagu elutöö oleks nüüd tehtud. See elu väärib elamist!”

Tšehhist pärit kohtuniku Rostislav Škrabali hinnangul oli Mehu ka konkursi parima udaraga lehm.

Punast tõugu lehmadest võitnud Jasmiin Kõpu PM OÜst kuulus samuti noorte lehmade võistlusklassi ja on kaks korda poeginud.

Ühtekokku osales Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldatud näitus-konkursil Viss 2018 kahe tõu peale kokku ligemale 90 lehma 20-st põllumajandusettevõttest.