FOTOD: Voore Farm pakkus taimekasvatusinstituudile pinda

Taimekasvatuse instituudil on tänavu palju katseid Voore Farmi põldudel.

Tänavu on Eesti Taimekasvatuse Instituudil lisaks oma Jõgeva katsetele ka väga laiaulatuslikud tootmiskatsed Voore Farmi põldudel. Katseid esitleti selle nädala teisipäeval.

Tutvustamist alustati nisu väetuskatsetega, kus oli uuritud eelkõige väävli kasutamist väetamisel. Väetamise ja taimekaitse katseid demonstreeriti ka suviodra põllul.

Katsepõldudel oli kasutatud ka täppisviljelust külvil, väetamisel ning taimekaitsel. Näpunäiteid, kuidas sellest võimalikult rohkem kasu saada, jagas selle ala asjatundja Jaanus Kilgi.

Esmakordselt oli laiemal seltskonnal võimalus näha Samco biolaguneva kile tehnoloogiaga tehtud maisikülvi. Kile alla külvatud mais oli ilma kileta maisist tõepoolest kümmekond sentimeetrit kõrgem ja kile oli juba praeguseks umbes 60 protsendi ulatuses lagunenud.

Huvi pakkusid ka eelmisel aastal alustatud külvikute demokatse esialgsed tulemused. Nimelt tehti mullu 25. augustil taliodra demokülv 18 eri marki külvikuga ja nüüd vaadati, millised külvikud on teinud kõige parema töö. Ilusad ja ühtlased nägid välja näiteks Horshi, John Deere'i, Väderstad Spiriti jpt. katselapid. Ilmselt on selles, et põld ilus välja nägi, suurim osa siiski tänavusel soodsal ilmal, mitte külvikutel.

Demopäev pakkus põllumeestele suurt huvi – ühelt põllult teisele vedas rahvast kaks suurt bussi, millele järgnes autorong. Osalejaid võis olla 150-200.