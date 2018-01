GALERII | Tänavune Angers’ taimekasvatusnäitus keskendus aiandusele

Loire’i jõe org Lääne-Prantsusmaal on põline aianduspiirkond. Seetõttu peetakse selle keskuses Angers’ linnas igal talvel põllumajandusnäitust, mis tänavu keskendus aiandusele ja viinamarjakasvatusele.

Prantsusmaal peeti jaanuari keskel juba 32. taimekasvatusnäitust Sival.

Sivali paviljonid asuvad Angers’ äärelinnas. Need on kaks suurt halli, milles näitusepinda on 17 000 ruutmeetrit ning esindatud oli ligi 600 firmat.

Ühes paviljonis olid väljas kõik aiandustarvikud alates hobusest ja hoburiistadest maa harimiseks kuni pilvetehnoloogiaga töötavate vaheltharijateni. Lisaks hulgaliselt külvi- hooldus- ja koristustehnikat köögiviljade, marjade ning puuviljade jaoks, sorteerimisliine, pakkeautomaate, müügikaste, külmlette ja -kambreid.

Teises oli kõik vajalik veinitootjatele. Veinipaviljonis oli lai valik viinamarjade ja veinitootmisega seotud masinaid ning tarvikuid. Palju oli väljas istandike hooldustehnikat, näiteks istutajad, suured taimekaitse- ja väetise andmise masinad, viinamarjakombainid, pudeliautomaadid, korgid ja korkijaid.

Nagu kogu põllumajandus, areneb aianduski praegu kahes täiesti vastandlikus suunas. Üks neist on tagasi vana juurde, ehk siis hobustega maaharimine vastava tehnikaga, maa hooldamine põletamise ja suitsu abil ja muidugi väga palju seadmeid ökotootmiseks.

Teine pool läheb pilvedesse. Nii olid vaadata n.ö pilve kaudu juhitavad vaheltharijad jms, mis töötavad GPSi abil samal ajal kui farmer ise toas arvutiekraani taga veini joob; elektritraktorid jpm.