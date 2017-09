Graanul Invest mõõdab saabuva puidukoguse automaatselt

Hakkekoormaid mõõdetakse Imaveres automaatselt juba alates käesoleva aasta aprillikuust, ümarpalgikoormaid hakati mõõtma augustis. Osula graanulitehases alustatakse automaatmõõtmisega oktoobris.

Graanul Investi juhatuse liige Jaano Haidla ütleb, et vastu võetava puidu automaatmõõtmist ei rakendata selleks, et tarnijale vähem maksta, vaid et kogu puidu vastuvõtu süsteem oleks kõikidele ühesugune, aus ja läbipaistev.

“Igal pool mõõdetakse kuigivõrd erinevalt, nii et kui ühe koormaga eri kohad läbi sõita, siis ilmselt saaksime igal pool erinevad tulemused,” iseloomustab Haidla senist mõõtmispraktikat. “Meie eesmärk on saavutada olukord, kus automaatmõõtmissüsteemi ja käsitsi mõõtmise vahe jääks alla ühe protsendi ning paremini laotud ja suuremad koormad saaksid ka kõrgemalt tasustatud.”

Automaatmõõtmissüsteem on kohaldatav nii palgikoorma kui haagises oleva puistematerjali (hakkpuidu) mõõtmiseks.