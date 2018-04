Hallitusjuustu tootmine koliti saunast lauta

“Oleks ma teadnud, et nii hull on, poleks palgatöölt ära tulnudki. Üksi ma oleks hulluks läinud,” ütleb Triinu Arm venna poole vaadates. Vend oligi see, kes tegi maaülikoolis piima- ja lihatehnoloogia eriala lõpetanud õele ettepaneku hallitusjuustu valmistama hakata.