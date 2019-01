Hando Sutteri ettevõtetele määratud toetusi vähendati nõuete rikkumise tõttu viiendiku võrra

“Toetust taotlesime inventuurist läbikäinud lammaste alusel, mitte selle alusel, mis on PRIA registris. Seda saab kontrollida PRIA-st ja sellest on teadlik ka vet-amet,” selgitas Väli.

Lammastega seoses on Ökoküla ja Ökoabi saanud nii ute kasvatamise täiendavat otsetoetust kui lomakasvatuse üleminekutoetust. Toetuse suurust ei arvestata taotluses väidetavalt toetuskõlbulikena ülesantud loomade arvu alusel, vaid selle põhjal, millised andmed PRIA taotlusest lähtudes kindlaks teeb. Mõlemad firmad on olnud ka mahetoetuse taotlejad-saajad.

Segadus registriandmetega oli Saarte Hääle andmeil vaid osa toetuste vähendamise põhjustest. Nimelt tegi keskkonnaamet sügisel poollooduslike koosluste seiret aladel, millele on varem määratud hooldustoetust või mida RMK välja rendib. Kontrolliti alade toetusõiguslikkust ja erinevate hooldusnõuete täitmist, kuid seirete tulemusi keskkonnaamet ei avalikusta.

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro ütles, et RMK-l on MTÜ Ökoabiga üks kehtiv rendileping, Saaremaa Ökoküla AS-iga aga kolm kehtivat lepingut 16 maatüki kohta. Saarte Hääle andmetel oli keskkonna­ameti hooldustoetuste kontroll Saaremaa Ökoküla puhul kirjutanud 11 maatüki kommentaariks, et ala oli 1. oktoobriks nõuetekohaselt karjatamata. Ühe ala puhul märgiti, et see pole hooldatud keskkonna­ameti kinnitatud hooldamisvõttega.

Kõiki alasid, mida keskkonnaamet on seiranud ja kus on tuvastatud rikkumisi, seirab RMK sel aastal uuesti.

Saaremaa Ökoküla AS tõmbab lambapidamist koomale ja seepärast vähendab ka RMK maade kasutust. Detsembris loobus MTÜ Ökoabi umbes 30 hektari kasutamisest Kuusnõmme külas.

Tuhandete lammaste kadumise ja mitmeks aastaks omapäi laiule unustatud Šoti mägiveiste tõttu on Saaremaa Ökoküla ning sellega seotud ettevõtted aastate vältel korduvalt erinevatesse meediaväljaannetesse sattunud.

Allikas: PRIA, Saarte Hääl