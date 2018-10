Hando Sutteri firmale kuuluvad šoti mägiveised peavad laiul üle elama veel ühe talve

“Jah, see ei ole lihtne loomi sealt ära tuua. See on tegelikult ikka väga raske,” ütles veterinaar- ja toiduameti Hiiumaa-Saaremaa keskuse juhataja Jüri Lauter Saarte Häälele.

Kümmekond veist jäid Vilsandi lähedasele laiule talvituma juba kolm aastat tagasi. Väidetavalt juhtus see ettevõttes toimunud personalivahetuse tõttu - vanad töötajad lahkusid ja uued ei teadnud laiul karjatatavatest veistest midagi kuni käesoleva suveni.

Ettevõtte praegune tegevjuht Andreas Väli sai neist oma sõnul teada Vilsandi saarevaht Avo Piiskilt, kes oli kuulnud, et laiult leiti veisekorjus ja kirjutas sellest Ökoküla juhile.

“Muidugi ma teadsin, et ettevõttel on šoti mägiveised, aga et seal - seda küll mitte,” kirjeldas Väli oma üllatust Maalehele septembri keskel ning tegi plaane, kuidas loomi laiult Saaremaale tuua.

Paraku pole nende kokkuajamine ja äratoomine siiani õnnestunud, omapäi kasvanud kari on üsna inimpelglik.

Veterinaarametnik Jüri Lauteri sõnul on Loonalaiu juhtumil kaks tahku. Ühelt poolt ta tunnistab, et ettevõte on eksinud loomapidamise nõuete vastu, sest veiseid aastateks omapäi unustades jäeti nood looduse meelevalda ja abitusse olukorda. Teisalt näitab loomade paljunemine laiul, et nad saavad seal hakkama, neil on olnud piisavalt looduslikku toitu ja peavarju.

Andreas Väli kinnitas Saarte Häälele, et loomad on heas seisundis ja terved. “Vajadusel tagame nende täiendava toitmise,” lisas ta.

Veterinaar- ja toiduameti andmeil elas augustikuu seisuga Loonalaiul vähemalt 21 looma, nii lehmi, pulle kui vasikaid.