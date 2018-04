Haritava maa hind kerkib mühinal, turg on kõige elavam kevadel

Maa-ameti täna avaldatud haritava maa 2017. aasta turuanalüüs näitab, et tehingute arv kahanes võrreldes möödunud aastaga 10,8 protsenti, kuid hektari mediaanhind kasvas ligi 8 protsenti, saavutades taseme 2 912 eurot hektari eest.

Nagu aasta varemgi, tehti aasta jooksul enim tehinguid Lääne-Virumaal ning haritava maa hind oli kõrgeim Jõgevamaal.

„Haritava maa hind kasvab jätkuvalt. Vaadates pikaajalist andmerida, selgub, et müüakse järjest väiksemaid maatükke – 20 aastaga on müüdava haritava maa pind kahanenud kaks korda. Mediaanhind on sama ajaga kasvanud enam kui 14 korda. Sealjuures on haritava maa turg elavam kevadel, märtsi- ja aprillikuus ning aasta lõpus,“ ütles maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.

Haritava maaga tehti 2017. aastal kokku 1 253 tehingut, mis tähendab, et võrreldes 2016. aastaga kahanes tehingute arv 10,8 protsenti. Tehingute koguväärtus kahanes 6,9 protsenti võrreldes eelmisega aastaga, jäädes tasemele 38,2 miljonit eurot. Seejuures haritava maa vabaturu tehingute hektari mediaanhind siiski kasvas 7,9 protsenti, küündides 2912 euroni hektari eest.

Viimase viie aastaga on haritava maa hektari hind tõusnud ligikaudu 1 000 euro võrra. Kõrgeim mediaanhind oli Jõgevamaal (3 406 €/ha) ning madalaim Hiiumaal (1 721 €/ha).