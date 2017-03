Harjumaa tallides on herpese puhang

Harjumaal, Keila vallas Raja tallis ja El-Awrah tallis on fikseeritud hobuste viirusnakkuse herpes EHV-1 puhang. Nimetatud tallidele seatakse ajutine liikumispiirang.

Tegemist on ohtliku viirushaigusega, mis on nõudnud juba ka esimesed ohvrid.

Eesti Ratsaspordi Liit soovitb kõigil talliomanikel, treenerite, sportlastel pidevalt hobuseid kraadida ja jälgida oma tallis olevate hobuste seisundit. Haiguse tunnuste puhul tuleks koheselt pöörduda talli teenindava loomaarsti poole.

Liit soovitab ka inimestel mitte liikuda tallide vahel ning vältida kokkupuuteid teisest tallist pärit hobuste ja inimestega.

Seoses herpesepuhanguga lükkuvad edasi 25.märtsil Tondi maneežis toimuma pidanud ponikarika etapid 8. aprillile. Samuti lükkub edasi 1. – 2. aprillini Veskimetsas toimuva pidav võistlus (sealhulgas ka sisemeistrivõistlused). Veskimetsa võistluse uus aeg on veel täpsustamisel.

Mida teha herpeseviiruse korral:

1. Vältige kontakte teiste tallide hobustega.

2. Hobuseveo auto ja – treiler tuleb pärast iga vedu puhastada ja desinfitseerida.

3. Võistlustel või näitusel olles ärge paigutage hobust võõrasse talli, kasutage ainult oma hobusele mõeldud puhastusvahendeid, ämbreid ja muud varustust, ärge laenake neid ka teistele.

4. Kui kasutate välibokse, jälgige, et need oleks enne pestud ja desinfitseeritud.

5. Võistlustel või näitustel võtke vajaminev vesi alati kraanist. Mingil juhul ei tohi kasutada avatud nõudes olevat vett.

6. Ärge kasutage abilisi, kes tegelevad mitmete erinevatest tallidest pärinevate hobustega.

7. Võistluselt või näituselt saabudes peske või puhastage hobune enne talli paigutamist.

8. Kui võistlusel või näitusel olles selgub, et seal on mõni hobune haige, paigutage hobune tagasi jõudes teistest hobustest eraldi.

9. Ärge minge võistlusele või näitusele sellisesse kohta, kus teile teadaolevalt on hobused haiged.

10. Kui hobune on haige või haiguskahtlane, siis on hobuse viimine teise talli väga ohtlik.

11. Vaktsineerige hobused kindlasti gripi ja herpesviiruse vastu, sest neid haigusi varjatult põdevad hobused haigestuvad väga kergesti ka teisesse nakkushaigustesse.

12. Teostage regulaarselt siseparasiitide tõrjet, sest ka parasiidid nõrgestavad organismi ja hobune haigestub kergemini.

13. Kui tekib kahtlus, et hobune on haige, informeerige sellest kohe oma loomaarsti.