Hein ja silo on Hiiumaal otsakorral, loomakasvatajatele veavad sööta mandrilt

Hiiumaa põllupidajatel on hein ja silo otsakorral, mistõttu on mitu loomapidajat pidanud sööta juurde tooma mandrilt.

Viiri lüpsifarmi peremehe Olavi Ellermäe sõnul jäi suvel põua tõttu teine niide kesiseks ning saak oli poole väiksem kui tavaliselt – kahe siloaugu asemel tuli ainult üks, kirjutab Hiiu Leht.

Nüüd on silo otsas ja Ellermäe käis sel nädalal esimest korda mandrilt seda juurde toomas. Tema sõnul pole selline olukord tavapärane ning tal pole varasemalt söödapuudust olnud. Tavaliselt on sööta pigem üle jäänud ja teised on tema käest vajadusel lisa saanud.

Anonüümseks jääda soovinud loomapidaja ütles, et on juba mitu kuud nii heina kui ka silo mandrilt sisse vedanud. Ta on praami peal näinud teisigi loomakasvatajaid, kes mandrilt söödaga tulevad.

Tema teada on loomapidajad väiksemaid koguseid müünud ka Hiiumaa siseselt ja tänavuaastane olukord pole temagi sõnul tavapärane: “Kui on normaaltingimused, siis suudad ikka sööda oma karja jaoks ära varuda.”