Heinakuivati teeb päikese eest töö ära

Andri-Peedo kitsefarmi omanikud Kermo Rannamäe ja Linda Pajo otsustasid heina kuivatama hakata siiski sellepärast, et ei peaks kitsedele silo andma. Silo asemel värsket ja kuivatatud heina süües peaks kitsede piim olema parema kvaliteediga, maitsema mahedamalt ja sellest peaks saama paremat pikalt laagerduvat juustu.

Moodsa heinakuivati maaletooja Ergo Pohlak teab rääkida, et heinakuivateid ehitati ka nõukogude ajal, aga enamasti kütsid need heina altpoolt liiga kuumaks ega toiminud hästi.