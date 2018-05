Tsin Rossi 18 hektari suuruses aiandis kasvavad mangod, papaiad, ananassid ning mitmed meile tundmatud eksootilised puuviljad. Hiina kõige lõunapoolseimas provintsis Hainani saarel kannavad puud vilja aastaringi, sest kuigi külmaks sealkandis ei lähe.

"Kvaliteet on hea ja nõudlus on suur. Eriti hea on hind talvel, sest enamikus Hiinast ei saa aastaringi kasvatada, kui siis ainult kasvuhoones kalli hinna eest," kirjeldab Tsin igihalja kodusaare võlusid.