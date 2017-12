“Hiinas kasvatatakse kartuleid 95 miljonit tonni aastas ja suur osa saagist eksporditakse, sest hiinlasi on väga raske õpetada kartuleid sööma,” rääkis Eesti Taimekasvatuse Instituudil direktor Mati Koppel. Hiljuti väisasid Eesti taimekasvatusteadlased Hiinat ja naasid teaduskoostöö lepinguga.

Koppel selgitas, et Hiina poliitikas on võetud suunaks vähendada vaesust kartulikasvatuse abil. Kartulikasvatus annab maapiirkondades ka inimestele tööd. Lisaks propageeritakse viimasel ajal kõvasti kartulisöömist, sest tervisliku toiduainena sobiks kartul hiinlaste toidulauale. Et meelitada kohalikke seda tarbima, tehakse kartulitest kas nuudleid, riisi või magusaid kooke.

Praegu on Hiinas kartuli all 5,6 miljont hektarit, eesmärgiks on võetud kahekordistada kartulikasvatuse pind 2020. aastaks.

ETKI ja Liaoningi põllumajandusteaduste akadeemia teevad koostööd juba 2010. aastast, esimeste tõsisemate kokkulepeteni aga jõuti tänavu sügisel.