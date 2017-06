Hiinlased oma riigi toidutoodangut ei usalda

Anneli Vilu sõnul on Hiina ja Eesti turud omavahel küllalt sarnased. Hiinas on aga puu- ja köögi­viljavalik enamasti suurem, samas ei leia sealt kindlasti otse metsast korjatud marju.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ekspordinõunik Hiinas Anneli Vilu ütleb, et Hiina üha suurenev turg ja ostujõulisemad tarbijad loovad paremaid ekspordivõimalusi ka Eesti firmadele.

Anneli Vilu teada kujutavad paljud eestlased ja muud eurooplased endiselt Hiinat ette kui mahajäänud ja odavat kaupa tootvat riiki. Viimastel aastatel on olukord aga kardinaalselt muutunud, vähemalt suurlinnades.

Hiinast on saanud innovaatiline ja vägagi kaasaegne riik, mille tehniline tase ning e- ja mobiililahendused annavad silmad ette pea kõikidele riikidele maailmas. See tähendab muu hulgas aina suurenevat turgu ning ostujõulisemat ja nõudlikumat tarbijat, mis omakorda loob üha paremaid ekspordivõimalusi ka Eesti firmadele.

Olenemata sellest, kui suure ekspordikogemusega teie firma on, soovitab Anneli Vilu enne Hiinasse siirdumist võtta ühendust EASi Aasia infokeskusega Tallinnas ja küsida Hiina turule sisenejatele mõeldud nõustamispaketti, millest osa teenuseid on tasuta.